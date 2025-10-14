L’Archivio di Stato da Messina a Riposto: che sia solo un arrivederci

Dieci pedane da quaranta scatoloni ciascuna vengono caricate su un camion in direzione contrada Carruba, a Riposto. È lì la sede della Sikelia Archivi che custodirà migliaia e migliaia di documenti, pergamene, atti notarili che appartengono al patrimonio culturale e storico di Messina.

Ieri mattina, fuori dalla sede dell’Archivio di Stato in via La Farina si è consumato il terzo atto del trasferimento “momentaneo” di quella enorme mole di documenti. Non è stata, però, una mattinata tranquilla perché nella sede dell’Archivio si è presentato l’ex sindaco Renato Accorinti che, quasi a muso duro, ha minacciato azioni eclatanti senza la garanzia che l’Archivio tornasse in città.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale