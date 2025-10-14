La truffa dei lingotti d’oro, tra le vittime ci sono anche tre risparmiatori messinesi

Promettevano rendimenti fino al 4 % offrendo, a garanzia e copertura dell’investimento, lingotti d’oro che la società chiedeva di lasciare in deposito. Era il sistema della truffa, per un importo di 90 milioni di euro, che, secondo la procura, era stato messo in piedi ai danni di centinaia persone in tutta Italia, tra questi anche tre risparmiatori messinesi. I tre, assistiti dall’avvocato Pietro Ruggeri, fanno parte delle 2469 persone parte civile nell’udienza preliminare, a carico di 5 persone, che si è svolta ieri davanti al gup di Milano. Al centro dell’udienza preliminare un vorticoso giro di denaro messo in piedi, secondo la procura di Milano, attraverso la Global Group Consulting, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale