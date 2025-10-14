La morte di Argentino a Messina, i consulenti al lavoro

Entra nel vivo la consulenza tecnica affidata dalla pm Giorgia Spiri per l’inchiesta sul decesso Stefano Argentino, il 27enne di Noto reo confesso morto suicida in carcere a Messina che il 31 marzo scorso ha sgozzato per strada a Messina Sara Campanella, la compagna di università 22enne di Misilmeri che l’aveva sempre respinto. Un’inchiesta che vede allo stato sette indagati tra i vertici della casa circondariale e i terapeuti che lo avevano in cura. La Procura ipotizza allo stato i reati di omissione di atti d’ufficio e morte come conseguenza di un altro reato.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale