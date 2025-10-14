Falsi operatori di Messinaservizi tentano di entrare nelle case: l’azienda lancia l’allarme ai cittadini

Messinaservizi Bene Comune mette in guardia la cittadinanza dopo alcune segnalazioni relative a persone che, spacciandosi per operatori dell’azienda, tentano di introdursi nelle abitazioni private. Si tratta di episodi gravi che, come precisa la società, non hanno nulla a che vedere con le attività ufficiali svolte dall’ente.
In una nota diffusa oggi, l’azienda chiarisce che i propri operatori non effettuano controlli o interventi all’interno delle abitazioni e non sono in alcun modo autorizzati a chiedere denaro o contributi ai cittadini.
La nota dell'azienda
“Invitiamo la popolazione a prestare la massima attenzione e a non consentire l’accesso a persone che dichiarano di agire per conto della società senza una motivazione verificabile”, si legge nel comunicato di Messinaservizi Bene Comune.
La società raccomanda, inoltre, di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi comportamento sospetto e di informare l’azienda tramite i canali ufficiali (numero verde, sito web o pagine social).
Messinaservizi ribadisce infine che la tutela dei cittadini e la trasparenza delle attività aziendali restano una priorità assoluta, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità per contrastare episodi di questo tipo.
