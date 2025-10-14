Castello di Orlando, rischio crollo per l’antichissimo arco di pietra

Rischia di crollare quel che rimane dell’arco di pietra d’accesso al castello di Orlando lassù in cima al promontorio di Capo d’Orlando. Ed è allarme non solo per la stabilità di quel poco che è rimasto in piedi del simbolo della città ma anche per i tanti pellegrini e fedeli che raggiungono il santuario della patrona della città Maria Santissima. Santuario la cui chiesa è ubicata sullo stesso pianoro dove si trova il maniero.

Intervenire subito è l’appello lanciato da “SiciliAntica”, il sodalizio orlandino che, già da anni, accende i riflettori sulla necessità di tutelare e conservare la memoria della città, perché in questi giorni l’andirivieni di fedeli che sale al santuario è sempre più consistente per l’approssimarsi della festa patronale del 22 ottobre quando lassù saranno officiate le messe.

