Brolo, consolidamento a Iannello inferiore: la Regione ha stanziato 6,2 milioni

Sembra giunta finalmente la volta buona per il consolidamento della frazione Iannello inferiore nel comune di Brolo.

Un’opera attesa da anni per risolvere le criticità derivanti dal movimento franoso che mette a rischio la popolosa frazione sul versante ovest del centro nebroideo, già oggetto di gravi danni causati ad edifici privati con significative lesioni strutturali, alla rete dei sottoservizi e alla strada provinciale 143 sulla quale, in più di una occasione, si è registrata la caduta di massi.

La Regione siciliana ha ora ufficializzato la destinazione di 6,2 milioni di euro attraverso la struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

