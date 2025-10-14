Barcellona, l’azienda confiscata agli Ofria: in 18 davanti al gup a novembre

Adesso c’è la data di fissazione dell’udienza preliminare per il confronto accusa-difesa. Si tratterà però probabilmente di un errore materiale, visto che è stata fissata per il 16 novembre prossimo, che cade però di domenica.

In ogni caso si terrà a novembre davanti alla gup Claudia Misale l’udienza preliminare per i diciotto imputati sulla famiglia mafiosa barcellonese degli Ofria, che secondo la Procura di Messina diretta da Antonio D’Amato continuava a gestire nell’ombra anche dopo la confisca la storica azienda di rottamazione e ricambi auto e smaltimento di rifiuti, anche speciali, nata nel 1980 e intestata “Bellinvia Carmela”, la madre dei fratelli Ofria, Salvatore e Domenico. Con la complicità dell’amministratore giudiziario, il commercialista catanese Salvatore Virgillito, che adesso è accusato nell’ambito dell’inchiesta di concorso esterno all’associazione mafiosa e peculato aggravato da finalità mafiose. L’accusa sarà rappresentata dai sostituti Francesco Massara, Antonella Fradà e Fabrizio Monaco.

