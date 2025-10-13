Ribaltamento in galleria sulla A18: traffico rallentato tra Taormina e Giardini Naxos

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Messina-Catania. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos, in direzione Catania.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il conducente di una Fiat Panda avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato all’interno della galleria “Giardini”. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche un’auto a noleggio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti. Fortunatamente, le persone coinvolte non versano in pericolo di vita.

Per i rilievi e la gestione della sicurezza stradale sono presenti gli agenti della Polizia Stradale, mentre il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha segnalato possibili rallentamenti e code nel tratto interessato.

Il traffico in direzione del capoluogo etneo procede a rilento. Si raccomanda agli automobilisti massima prudenza e attenzione durante la percorrenza dell’arteria.