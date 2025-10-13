Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rassegna stampa 13-10-2025 edizione Messina

Rassegna stampa 13-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Il Ponte sospeso... tra la Corte e l’interlocuzione con l’Europa

- Messina, fronte a mare “Boccetta-Annunziata”: scommessa sulle architetture storiche

SICILIA

- Regione siciliana, Schifani agli alleati: «Teniamo unita la coalizione». Oggi il vertice convocato dal governatore

IN PROVINCIA

- Giardini Naxos, chi vorrà candidarsi alle Amministrative con “Sud chiama Nord” dovrà pagare
- Milazzo, la riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia incassa il “no” del centrosinistra
- Patti, il Comune acquisisce altri immobili e amplia il progetto di riqualificazione del centro

Tag:

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province