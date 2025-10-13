Rassegna stampa 13-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
- Il Ponte sospeso... tra la Corte e l’interlocuzione con l’Europa
- Messina, fronte a mare “Boccetta-Annunziata”: scommessa sulle architetture storiche
SICILIA
- Regione siciliana, Schifani agli alleati: «Teniamo unita la coalizione». Oggi il vertice convocato dal governatore
IN PROVINCIA
- Giardini Naxos, chi vorrà candidarsi alle Amministrative con “Sud chiama Nord” dovrà pagare
- Milazzo, la riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia incassa il “no” del centrosinistra
- Patti, il Comune acquisisce altri immobili e amplia il progetto di riqualificazione del centro
