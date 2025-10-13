Patti, il Comune acquisisce altri immobili e amplia il progetto di riqualificazione del centro

Il trasferimento al patrimonio comunale di alcuni immobili situati nel centro storico di Patti segna un nuovo punto di svolta nel progetto di riqualificazione urbana che punta al recupero e alla riconversione di abitazioni da destinare ad edilizia popolare.

Dopo l’incarico professionale conferito ad agosto allo studio notarile "Giuseppina Bonanno e Cristiana Vicari", per un importo complessivo di 25.451 euro, si sono ora concluse le operazioni di redazione e trascrizione dei contratti di compravendita, rendendo Palazzo dell’Aquila ufficialmente proprietario delle abitazioni a cui ridare nuova vita mediante il progetto di quasi 4 milioni di euro finanziato in larga parte dalla Direzione generale per la condizione abitativa del Ministero delle Infrastrutture.

Gli atti di trasferimento riguardano unità immobiliari strategiche per la rinascita del centro storico. Il primo appartamento, ubicato al primo piano con affaccio su via XX Settembre, è composto da sette vani e mezzo catastali. Un’unità significativa per dimensioni e posizione, che si affaccia su una delle arterie principali. Il secondo immobile si trova al piano terra di piazza Greco. L’abitazione è costituita da due vani, cucina e servizio, con affacci diretti sullo storico slargo. Il terzo appartamento è sito al primo piano ma con accesso diretto dal pianoterra sempre su piazza Greco. L’unità è composta da quattro vani, cucina e accessori, con una doppia esposizione sullo spiazzo e sul caratteristico vicolo Pescheria.

