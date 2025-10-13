Operazione “Reti Fantasma”, la Guardia Costiera di Messina restituisce al mare un fondale di pregio ambientale

Un intervento complesso e di grande valore ambientale quello portato a termine dalla Guardia costiera di Messina, che ha concluso con successo l’operazione “Reti Fantasma”, avviata lo scorso 1° ottobre. Obiettivo: rimuovere una grande rete da pesca abbandonata sul fondale antistante Capo Peloro, a circa 20 metri di profondità, che minacciava un habitat marino di straordinaria importanza.

Grazie a un’accurata pianificazione e alla valutazione preventiva dell’impatto ambientale, i militari hanno operato con la massima cautela per non danneggiare la flora e la fauna locali, in particolare la preziosa prateria di posidonia oceanica, polmone verde del nostro mare. L’intervento, condotto con tre unità navali (CP 278, CP 852 e GC A82) e con l’impiego dei subacquei del 3° Nucleo Sub della Guardia Costiera, ha permesso di recuperare e smaltire in sicurezza oltre 400 kg di materiale. La rete, lunga circa 200 metri e larga 10, è stata sollevata con l’ausilio di palloni di galleggiamento e poi caricata a bordo per il conferimento come rifiuto speciale.