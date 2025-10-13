Milazzo, la riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia incassa il “no” del centrosinistra

Il centrosinistra “boccia” la riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia e, in particolare, nel comprensorio tirrenico e ritiene che «tanto clamore ed entusiasmo da parte delle forze politiche di governo non porteranno quelle risposte che i cittadini si attendono dal sistema sanitario».

Questo, in buona sostanza, quanto emerso dal dibattito promosso da “SI, siamo insieme”, la coalizione di cittadini, associazioni e forze politiche progressiste che si stanno preparando alla campagna elettorale di Milazzo del 2025, attraverso l’organizzazione di incontri pubblici. Sulla sanità va detto che lo stesso gruppo di promotori è stato protagonista di iniziative di protesta davanti all’ospedale di Milazzo contro il ridimensionamento di alcuni servizi, le problematiche del Pronto soccorso e delle liste attese. Argomenti, questi, che sono stati richiamati in apertura di lavori (svoltisi nell’Atrio del Carmine) da Giovanni Utano il quale ha anche riferito sui mancati riscontri in sede regionale delle richieste avanzate anche attraverso una petizione popolare sottoscritta da migliaia di cittadini.

