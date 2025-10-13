Messina, pullman in panne sulla rampa del Boccetta: traffico paralizzato in tangenziale e caos nella zona nord

Un pullman di linea nel primo pomeriggio si è bloccato per un guasto mentre percorreva in salita lo svincolo di Boccetta per dirigersi in tangenziale. Di seguito, per la difficoltà di transito alternativo, si sono formate code lungo il viale. In pochi minuti è stata la paralisi con i mezzi che venivano anche dirottati verso lo svincolo di Giostra. In questo modo anche i mezzi provenienti da Messina Centro hanno trovato difficoltà a uscire allo stesso svincolo per l'imbuto che si è formato sul Viale Boccetta. Anche verso nord la situazione è abbastanza caotica. Polstrada e Polizia municipale hanno il loro bel da fare in attesa che da Catania arrivi un mezzo speciale per trasportare il pullman rimasto in panne.