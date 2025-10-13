Messina, protesta davanti al liceo artistico Basile: genitori e studenti contro la nuova organizzazione degli orari

Questa mattina, intorno alle 8:00, genitori e studenti si sono radunati davanti ai cancelli del liceo artistico Ernesto Basile all’Annunziata per protestare contro la recente variazione dell’orario scolastico decisa dalla dirigenza dell’istituto. La modifica, introdotta nei giorni scorsi, ha comportato un prolungamento dell’orario delle lezioni nelle ore pomeridiane, costringendo molti ragazzi a uscire da scuola nel tardo pomeriggio. Una decisione che, secondo le famiglie, crea notevoli disagi soprattutto per chi utilizza i mezzi pubblici per raggiungere casa.

“La situazione è diventata insostenibile – spiega un genitore presente alla manifestazione –. I ragazzi escono troppo tardi, hanno difficoltà con i trasporti e arrivano a casa stanchi, senza tempo per studiare o dedicarsi ad altre attività.”

A complicare ulteriormente la situazione, segnalano i manifestanti, c’è anche il problema delle navette che collegano la zona dell’Annunziata con il terminal Museo, da cui partono gli altri autobus cittadini. Le corse, riferiscono i genitori, “sono poche e spesso in ritardo”, costringendo molti studenti ad attendere a lungo e a rincasare ancora più tardi