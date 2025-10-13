Messina, il belvedere del santuario di Montalto si tinge dei colori arcobaleno per invocare la pace

Il belvedere del santuario di Montalto si tinge dei colori arcobaleno per invocare la pace: "Alla Vergine di Montalto, la Dama Bianca, che ha salvato i messinesi dalla distruzione chiediamo di far cessare la guerra, di restituire serenità e dignità alle famiglie devastate e il diritto al gioco ai tanti, troppi ormai, bambini feriti nel corpo e nell'anima; sono loro la nostra speranza". Questa l'invocazione del parroco don Lorenzo Campagna che invita tutti i cittadini a salire al santuario per accendere un cero e pregare per la pace.