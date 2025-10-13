Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina, il belvedere del santuario di Montalto si tinge dei colori arcobaleno per invocare la pace

Il belvedere del santuario di Montalto si tinge dei colori arcobaleno per invocare la pace: "Alla Vergine di Montalto, la Dama Bianca, che ha salvato i messinesi dalla distruzione chiediamo di far cessare la guerra, di restituire serenità e dignità alle famiglie devastate e il diritto al gioco ai tanti, troppi ormai, bambini feriti nel corpo e nell'anima; sono loro la nostra speranza". Questa l'invocazione del parroco don Lorenzo Campagna che invita tutti i cittadini a salire al santuario per accendere un cero e pregare per la pace.

