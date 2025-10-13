Messina, i lavori a Torre Faro: a breve dovrebbero ripartire gli interventi

Dovrebbero ripartire nei prossimi giorni, forse già domani, i lavori di restyling dell'area della chiesa di Torre Faro. L'azienda di Agrigento che ha vinto l'appalto, dopo pochi giorni, ha sospeso i lavori. Il Comune ha inviato una diffida che scadeva venerdì e oggi, a palazzo Zanca, è arrivata la comunicazione con cui, di fatto, viene riavviata l'attività superando l'impasse. Per giorni si è temuto che la società non fosse in grado di allinearsi sotto il profilo amministrativo e che fosse necessaria addirittura una risoluzione contrattuale.

Il progetto vale oltre 2 milioni di euro e prevede il rifacimento del manto stradale fino a piazza dell'Angelo. Tredici i mesi di lavori, con lo stop durante la prossima estate. Adesso si attende solo che le ruspe possano riprendere a lavorare.