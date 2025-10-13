Messina, fronte a mare “Boccetta-Annunziata”: scommessa sulle architetture storiche

Il contratto per ridisegnare il fronte a mare dal Boccetta all’Annunziata è stato firmato lo scorso 24 settembre. A siglarlo i nuovi vertici dell’Autorità di Sistema portuale e il raggruppamento di professionisti guidato dal Ts Studio di Guendalina Salimei, docente di Progettazione architettonica e urbana all’Università La Sapienza, e composto da realtà professionali di tutt’Italia, tra cui il Gruppo Ufo, lo Studio Miceli Ingegneri Associati e il geologo Fabio Nicita. Il concorso fu bandito nel 2023 dall’allora presidente Mega, ed è stato aggiudicato un anno fa, il 16 ottobre del 2024. Un altro anno dopo, dunque, i professionisti vincitori inizieranno a redigere l’ambizioso piano particolareggiato. In gioco una fascia costiera speciale che racchiude una mescolanza unica di funzioni: dalla passeggiata a mare alla cittadella fieristica; dagli approdi della Rada San Francesco e il Ringo fino alla Villa Sabin. Fin qui tutto sembrava scontato, ricordando l’idea guida dei vincitori: riproporre «l’unitarietà della palazzata non attraverso un nuovo prospetto urbano, ma agendo sul ridisegno del suolo, ribaltando a terra il carattere di continuità dello spazio tra la Città e il Mare. Non in elevazione, ma in orizzontale». Ed ancora «l’intero sistema del waterfront inteso come spazio pubblico che si sviluppa con continuità da viale Boccetta a viale dell’Annunziata, integrando nel suo disegno la rete del verde e dei giardini, i percorsi pedonali e ciclabili, la rete delle installazioni artistiche e culturali, i servizi di base, il commercio e la ristorazione».

