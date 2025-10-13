Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, con il tempo pieno in molte scuole scatta da oggi il servizio di mensa

Messina, con il tempo pieno in molte scuole scatta da oggi il servizio di mensa

Da oggi scatta il tempo pieno e il servizio di refezione in diversi plessi scolastici, coordinato dalla Messina Social City, guidata da Valeria Asquini. A un mese dal ritorno tra i banchi, in diversi istituti cittadini l'orario scolastico si prolungherà e scatterà il servizio di mensa. Sarà così per il Comprensivo Villa Lina Ritiro-Battisti e Foscolo che passa all'orario definitivo. Si tratta dei plessi Vann'Antò, Castanea, Badiazza Mauro, Battisti, Villa Lina Ritiro, Cesareo e Salice.
Refezione attiva da oggi anche nei plessi dell'Istituto Salvo D'Acquisto. Si tratta degli alunni della scuola primaria di Mili San Marco, Polimeni-Zumbo, Zafferia e della scuola dell'infanzia plesso Unrra e Polimeni Zumbo. L'orario completo si farà a partire da oggi anche al Comprensivo Mazzini-Gallo. Dal 20 ottobre il servizio mensa scatterà al Comprensivo Catalfamo. Gli alunni delle scuole Cannizzaro-Galatti e Paino-Gravitelli sono stati i primi a svolgere l'orario completo già dall'1 ottobre. A consumare il pasto a scuola, dal 6 ottobre anche gli scolari di S. Margherita e della Drago.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province