Messina, con il tempo pieno in molte scuole scatta da oggi il servizio di mensa

Da oggi scatta il tempo pieno e il servizio di refezione in diversi plessi scolastici, coordinato dalla Messina Social City, guidata da Valeria Asquini. A un mese dal ritorno tra i banchi, in diversi istituti cittadini l'orario scolastico si prolungherà e scatterà il servizio di mensa. Sarà così per il Comprensivo Villa Lina Ritiro-Battisti e Foscolo che passa all'orario definitivo. Si tratta dei plessi Vann'Antò, Castanea, Badiazza Mauro, Battisti, Villa Lina Ritiro, Cesareo e Salice.

Refezione attiva da oggi anche nei plessi dell'Istituto Salvo D'Acquisto. Si tratta degli alunni della scuola primaria di Mili San Marco, Polimeni-Zumbo, Zafferia e della scuola dell'infanzia plesso Unrra e Polimeni Zumbo. L'orario completo si farà a partire da oggi anche al Comprensivo Mazzini-Gallo. Dal 20 ottobre il servizio mensa scatterà al Comprensivo Catalfamo. Gli alunni delle scuole Cannizzaro-Galatti e Paino-Gravitelli sono stati i primi a svolgere l'orario completo già dall'1 ottobre. A consumare il pasto a scuola, dal 6 ottobre anche gli scolari di S. Margherita e della Drago.