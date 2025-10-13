Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Giardini Naxos, chi vorrà candidarsi alle Amministrative con “Sud chiama Nord” dovrà pagare

Giardini Naxos, chi vorrà candidarsi alle Amministrative con “Sud chiama Nord” dovrà pagare

Un sistema  basato sulla partecipazione degli elettori alla scelta dei candidati, riveduto e corretto in  salsa deluchiana. È quello che “Sud chiama Nord” ha illustrato a Giardini Naxos in una piazza Municipio non proprio gremita, dove erano presenti per lo più esponenti e amministratori locali del partito, in vista delle Amministrative del 2026.
Sul palco il leader Cateno De Luca, sindaco di Taormina, che ha spiegato i prossimi passi dopo la costituzione del Comitato elettorale “Naxos-Taormina-Il momento è adesso”, con  Giuseppe Leotta presidente,  Maurizio Priolo  vicepresidente,  Salvatore Siligato  tesoriere, Vincenzo Lombardo,  Salvatore Puccio  e  Pietro Giannetto componenti.
Un comitato che ha innanzitutto il non facile compito di far coesistere le diverse anime giardinesi del partito e dove non mancano i mal di pancia.
De Luca vuole porre tutti sullo stesso piano per evitare distinguo: «Si parte dal progetto e dal programma - ha detto - per delineare la visione, la squadra e, infine, il candidato sindaco, da scegliere come un “primo fra uguali”. Uscire allo scoperto e mettere la faccia è il primo passo e per evitare richieste di posti facciamo tutto alla luce del sole». In piazza è stata presentata la piattaforma online dove dal 20 ottobre tutti i residenti a Giardini Naxos potranno iscriversi al comitato elettorale pagando 10 euro, mentre per la richiesta di candidatura al consiglio comunale sarà necessario sborsare 50 euro.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

 

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province