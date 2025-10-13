Giardini Naxos, chi vorrà candidarsi alle Amministrative con “Sud chiama Nord” dovrà pagare

Un sistema basato sulla partecipazione degli elettori alla scelta dei candidati, riveduto e corretto in salsa deluchiana. È quello che “Sud chiama Nord” ha illustrato a Giardini Naxos in una piazza Municipio non proprio gremita, dove erano presenti per lo più esponenti e amministratori locali del partito, in vista delle Amministrative del 2026.

Sul palco il leader Cateno De Luca, sindaco di Taormina, che ha spiegato i prossimi passi dopo la costituzione del Comitato elettorale “Naxos-Taormina-Il momento è adesso”, con Giuseppe Leotta presidente, Maurizio Priolo vicepresidente, Salvatore Siligato tesoriere, Vincenzo Lombardo, Salvatore Puccio e Pietro Giannetto componenti.

Un comitato che ha innanzitutto il non facile compito di far coesistere le diverse anime giardinesi del partito e dove non mancano i mal di pancia.

De Luca vuole porre tutti sullo stesso piano per evitare distinguo: «Si parte dal progetto e dal programma - ha detto - per delineare la visione, la squadra e, infine, il candidato sindaco, da scegliere come un “primo fra uguali”. Uscire allo scoperto e mettere la faccia è il primo passo e per evitare richieste di posti facciamo tutto alla luce del sole». In piazza è stata presentata la piattaforma online dove dal 20 ottobre tutti i residenti a Giardini Naxos potranno iscriversi al comitato elettorale pagando 10 euro, mentre per la richiesta di candidatura al consiglio comunale sarà necessario sborsare 50 euro.

