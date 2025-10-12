Stati generali a Lipari: Pichetto Fratin annuncia 200 milioni per progetti in 13 isole, Calderoli il ddl entro due settimane

Sviluppo sostenibile ed economia blu sono stati i temi principali della giornata conclusiva degli Stati Generali sulle isole minori. Tra gli interventi di questa mattina quello del mi nostro Gilberto Pichetto Fratin che in un videomessaggio ha detto che le isole minori “sono una parte preziosa e insieme fragile di questo nostro meraviglioso paese. La sfida in questi luoghi è trovare l’equilibrio virtuoso tra crescita economica, conservazione e tutela. Serve un impegno comune per valorizzare l’economia blu e lo sviluppo sostenibile: è un grande sforzo che tutti noi dobbiamo fare. Dobbiamo intervenire sulle criticità esistenti come lo spopolamento, comune alle aree interne. E c’è ancor più l’esigenza di farlo oggi che i cambiamenti climatici incidono con evidenza sui sistemi naturali”.

«Con il progetto Isole verdi, 200 milioni del Pnrr sono stati stanziati a interventi su energia, acqua, trasporto sostenibile, gestione dei rifiuti per 19 piccole isole. Parliamo di 135 progetti già approvati e in fase di realizzazione, di cui sono beneficiari 13 comuni, tra cui Lipari» ha dettoPichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, in un videomessaggio agli Stati generali delle isole minori, organizzati dal ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci.