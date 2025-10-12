Stati generali a Lipari: Pichetto Fratin annuncia 200 milioni per progetti in 13 isole, Calderoli il ddl entro due settimane

Sviluppo sostenibile ed economia blu sono stati i temi principali della giornata conclusiva degli Stati Generali sulle isole minori. Tra gli interventi di questa mattina quello del mi nostro Gilberto Pichetto Fratin che in un videomessaggio ha detto che le isole minori “sono una parte preziosa e insieme fragile di questo nostro meraviglioso paese. La sfida in questi luoghi è trovare l’equilibrio virtuoso tra crescita economica, conservazione e tutela. Serve un impegno comune per valorizzare l’economia blu e lo sviluppo sostenibile: è un grande sforzo che tutti noi dobbiamo fare. Dobbiamo intervenire sulle criticità esistenti come lo spopolamento, comune alle aree interne. E c’è ancor più l’esigenza di farlo oggi che i cambiamenti climatici incidono con evidenza sui sistemi naturali”.
«Con il progetto Isole verdi, 200 milioni del Pnrr sono stati stanziati a interventi su energia, acqua, trasporto sostenibile, gestione dei rifiuti per 19 piccole isole. Parliamo di 135 progetti già approvati e in fase di realizzazione, di cui sono beneficiari 13 comuni, tra cui Lipari» ha dettoPichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, in un videomessaggio agli Stati generali delle isole minori, organizzati dal ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci.
«La sfida - ha aggiunto Pichetto Fratin - è trovare un equilibrio virtuoso tra crescita economica e tutela. Serve un impegno comune per valorizzare l’economia blu e lo sviluppo sostenible. Dobbiamo interverire sulle criticità, come lo spopolamento e dobbiamo farlo subito, visto che i cambamenti climatici incidono con evidenza sui sistemi naturali. Siamo aperti con fiducia e senza ideologie alle nuove tecnologie che possono farci vincere la sfida dell’efficienza su temi come l'acqua. Seguiamo una strategia per la connessione tra le piccole isole e le aree marine protette».
«Entro 15 giorni il dd sulle isole minori sarà in Consiglio dei ministri». L’ha detto il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, intervenuto a Lipari.
Il ddl è firmato anche dal ministro delle Politiche del mare, Nello Musumeci. «Il progetto è stato elaborato in questi anni e siamo riusciti a trovare 25 milioni nel triennio da mettere da parte in un fondo speciale, perché allo stato attuale ci sono soltanto 200mila euro. Adesso c'è addirittura un’ulteriore rincorsa di altri ministri per dare un contributo rispetto a materie che prima non erano incluse. Gli spunti di questi tre giorni di lavori a Lipari potranno essere per ulteriori contenuti del ddl».
