Santa Teresa Riva, ennesima denuncia di Faisal Cisal: bus non idonei ai servizi assegnati

Il sindacato Faisa Cisal Sicilia torna a denunciare presunte gravi irregolarità che sarebbero state riscontrate dalla stessa organizzazione di categoria su alcune linee extraurbane gestite dalla società Interbus, in particolare sulle tratte Roccafiorita-Messina e da e per Graniti, segnalando come vengano impiegati autobus che non sarebbero conformi alle prescrizioni di sicurezza stradale e alle attuali limitazioni vigenti.

Dopo la precedente denuncia relativa alla linea S. Teresa di Riva-Misserio, dove venivano utilizzati mezzi non conformi che, adesso, sono stati sostituiti con autobus più piccoli, l’organizzazione sindacale evidenzia presunte analoghe criticità su altre linee gestite sempre dalla stessa azienda di trasporti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale