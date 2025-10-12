Messina, incidente all’incrocio tra viale Europa e via La Farina: motociclista trasportato al Piemonte

Paura nel pomeriggio di oggi all’incrocio tra viale Europa e via La Farina, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo a due ruote. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto all’altezza dell’incrocio, finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il conducente ferito all’ospedale Piemonte, dove le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, infatti, ma i medici stanno effettuando ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Infortunistica, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.