Messina, Centro uomini antiviolenza e Ulepe: rinnovato il protocollo d’intesa

La violenza di genere si configura sempre più come una drammatica emergenza. Sono ormai quotidiani gli episodi di violenza dentro e fuori le mura domestiche che raccontano di comportamenti aggressivi e prevaricatori al centro poi di processi. Un percorso per aiutare a uscire dalla violenza è possibile grazie all’Ufficio per l’esecuzione penale esterna e l’associazione Evaluna ente gestore del Centro per uomini autori di violenza che nei giorni scorsi hanno rinnovato il protocollo d’intesa. A siglarlo la direttrice dell’Ulepe Maria Josè Cottone la presidente di Evaluna Cettina Restuccia.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale