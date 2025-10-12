Da Lipari un manifesto per le Isole: «Il mare ci divide, la Costituzione no»

Le prime due giornate (oggi la chiusura) degli Stati generali delle Isole minori, promossi a Lipari dal ministro Nello Musumeci, hanno dimostrato che la scelta del rappresentante del governo Meloni è stata azzeccata. Perché questa “tre giorni” ha trasformato Lipari, con la sua storia millenaria e la sua posizione strategica nel Mediterraneo, in un vero e proprio “laboratorio di cittadinanza attiva”. Più proposte e meno proteste, come del resto aveva auspicato lo stesso Musumeci, con i lavori delle varie sessioni su una molteplicità di argomenti, tutti di ampia rilevanza sociale, che hanno messo in risalto la necessità di adottare politiche su misura per le isole minori, capaci di valorizzarne le peculiarità senza comprometterne l’identità.

