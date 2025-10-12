Capo d'Orlando, stanziamenti per il “Merendino” e anche tantissime promesse

All’Istituto “Merendino”: di Capo d’Orlando 3,7 milioni di euro per un grande intervento di riqualificazione.

Lo ha reso noto la Città metropolitana di Messina, proprietaria dell’immobile, che, con il direttore, ha visitato l’istituto scolastico di contrada Santa Lucia.

Nel corso dell’incontro con la dirigente Maria Ricciardello sono stati analizzati i punti critici dell’edificio e illustrato lo stato di avanzamento del progetto esecutivo, attualmente in fase di approvazione, che prevede, come detto, un finanziamento complessivo di 3,7 milioni di euro.

