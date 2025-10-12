Bando “Home”, l’altra faccia del disagio sociale a Messina.

In una settimana dovrebbero arrivare le prime risposte. E da novembre i primi bonus. Questo è l’obiettivo che si è data l’assessora Alessandra Calafiore. Il bando per avere un sostegno nel pagamento dell'affitto di casa o delle bollette ha visto la partecipazione di 1.684 famiglie in difficoltà economica.

Una fotografia della condizioni della città reale che, visto che l'ambito di risanamento è sostanzialmente ai margini di questa iniziativa (almeno per la parte legata all’affitto), rappresenta forse anche per difetto l'affanno concreto di almeno 5.000 messinesi.

Le domande per poter partecipare al bando “Home” potevano essere presentate entro il 6 ottobre. Si trattava di una modalità a sportello simile al “click day”, cioè la priorità dei contributi è data a chi ha presentato prima la domanda.

Da qualche giorno è iniziata la verifica delle domande. Un gruppo di lavoro eterogeneo con undici persone del Dipartimento dei Servizi sociali ma non solo, ha anche avviato quello che viene chiamato il soccorso istruttorio. In pratica, in ordine cronologico, vengono analizzate le domande e se qualcosa non è chiaro, se manca un documento, se c’è qualche dato impreciso, le famiglie vengono chiamate dal Comune per poter integrare o chiarire i termini dell'istanza. «Questo – spiega l'assessora Calafiore – per non estromettere chi può non aver presentato in buona fede la domanda con tutti i crismi. Non deve essere un cavillo burocratico a penalizzare chi ha bisogno e ha tutte le carte in regola».

Cinque i giorni di tempo dati alle famiglie per rispondere alle richieste di integrazione, e poi sarà possibile per il gruppo di lavoro stilare l'elenco.