Tentata estorsione e spaccio di stupefacenti, 3 arresti a Tortorici. Padre e due figli ai domiciliari I NOMI

I carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip di Patti su conforme richiesta della locale Procura, nei confronti di tre soggetti: padre e due figli, di 64, 39 e 34 anni, tutti pregiudicati e residenti nel comune di Tortorici. Si tratta di Salvatore Destro Pastizzaro Salvatore e i figli Sebastiano e Davis.

I tre sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso tra loro, commessi tra il mese di novembre 2024 e quello di febbraio 2025.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sant’Agata di Militello e della Stazione di Tortorici, sotto il coordinamento della Procura di Patti, ha preso avvio a seguito della denuncia sporta nel novembre 2024 da due proprietari terrieri di Tortorici. Le vittime avevano riferito di essere state oggetto di reiterate minacce e aggressioni fisiche e verbali da parte degli indagati, i quali avevano da poco acquistato un terreno confinante con quello dei denuncianti.