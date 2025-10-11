Rassegna stampa 11-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Messina in edicola oggi:
Ponte, il Governo e la “Stretto” inviano i chiarimenti alla Corte dei Conti
Finanziaria in Sicilia, la disfatta in aula: è caccia ai franchi tiratori
A Taormina scoppia il “caso” Carrubba. La commissaria… ignorata
IN EVIDENZA
La gang dei falsi matrimoni a Messina: la Cassazione annulla
Capo d’Orlando, quella squallida truffa che ha sfruttato l’attività di un lido per disabili
Perseguitava l’ex moglie a Sant’Agata di Militello: condannato anche in appello
L’incendio del 2023 a Vulcano: assolte le due donne imputate
CRONACA
Messina, dopo la grande festa l’Atm dovrà “scoprire” il giudizio dei dipendenti
Archivio di Stato, a Messina è il giorno della mobilitazione dei cittadini
Caricamento commenti
Commenta la notizia