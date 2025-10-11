Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Perseguitava l'ex moglie a Sant'Agata di Militello: condannato anche in appello

Perseguitava l'ex moglie a Sant'Agata di Militello: condannato anche in appello

Un 55enne dichiarato colpevole dopo l’assoluzione incassata in primo grado. Dovrà pure risarcire la vittima

stalking

Ha sottoposto l’ex moglie ad una serie di condotte moleste, appostandosi sotto casa sua, pedinandola e seguendola nei suoi spostamenti anche mentre era insieme alle figlie piccole della coppia, oltre a presentare innumerevoli esposti indirizzati a vari enti ed Autorità, con intento intimidatorio nei confronti della vittima e dei suoi familiari.
Atti persecutori contestati ad un 55enne residente nel comprensorio santagatese, condannato in Appello a un anno e 2 mesi, pena sospesa. Riformata la pronuncia del Tribunale di Patti, che nel gennaio dello scorso anno aveva assolto l’uomo «perché il fatto non sussiste». Pronuncia alla quale avevano fatto appello la Procura di Patti e la stessa vittima, costituita parte civile con l’avvocato Massimiliano Fabio.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province