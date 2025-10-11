Perseguitava l'ex moglie a Sant'Agata di Militello: condannato anche in appello

Ha sottoposto l’ex moglie ad una serie di condotte moleste, appostandosi sotto casa sua, pedinandola e seguendola nei suoi spostamenti anche mentre era insieme alle figlie piccole della coppia, oltre a presentare innumerevoli esposti indirizzati a vari enti ed Autorità, con intento intimidatorio nei confronti della vittima e dei suoi familiari.

Atti persecutori contestati ad un 55enne residente nel comprensorio santagatese, condannato in Appello a un anno e 2 mesi, pena sospesa. Riformata la pronuncia del Tribunale di Patti, che nel gennaio dello scorso anno aveva assolto l’uomo «perché il fatto non sussiste». Pronuncia alla quale avevano fatto appello la Procura di Patti e la stessa vittima, costituita parte civile con l’avvocato Massimiliano Fabio.

