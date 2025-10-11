Messina, tavolini sugli stalli blu dei parcheggi: ristorante del centro sanzionato con una multa e la chiusura per 5 giorni

«Oggi si è superato ogni limite pensabile». Con queste parole l’assessore comunale Roberto Cicala (Polizia Municipale e pubblica sicurezza) ha denunciato sui social un episodio che riaccende i riflettori sulla gestione del suolo pubblico a Messina. Secondo quanto riportato, un ristorante del centro avrebbe occupato abusivamente alcuni stalli blu, sistemando tavoli e sedie per il pranzo, impedendo così la sosta regolare delle auto.

A far scattare i controlli è stata la segnalazione di un cittadino che, trovandosi nell’impossibilità di parcheggiare, ha allertato la Polizia Municipale di Messina.

«Grazie al cittadino che ha prontamente telefonato, permettendoci di ripristinare subito la legalità», ha scritto Cicala, elogiando l’intervento tempestivo degli agenti della Polizia Commerciale.

Il locale è stato multato e nei suoi confronti è stato avviato il procedimento di chiusura per cinque giorni, come previsto dal regolamento comunale sull’occupazione abusiva di suolo pubblico a fini commerciali. «Il rispetto delle regole, per questa amministrazione, è fondamentale – ha ribadito l’assessore –. Nessuno vieta niente nel rispetto delle regole e la concorrenza deve essere leale».