Messina, incendio in un'officina a Sant’Agata: tanta paura ma nessun ferito

Momenti di paura oggi pomeriggio per un principio d’incendio avvenuto a Messina all’interno di un’officina di via Consolare Pompea, a Sant’Agata. Per cause ancora in corso di accertamento — forse il surriscaldamento di alcune batterie in carica — si sono sprigionate le fiamme all’interno del locale.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente arginato il rogo, evitando che si propagasse ad altre aree dell’officina. Presenti anche gli agenti della Polizia municipale, impegnati a regolare la viabilità nella zona. Fortunatamente non si sono registrati né intossicati né feriti, e i danni si sono limitati a una parte del locale.