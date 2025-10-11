Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / L’incendio del 2023 a Vulcano: assolte le due donne imputate

L’incendio del 2023 a Vulcano: assolte le due donne imputate

Nessun elemento di prova a loro carico sul presunto abbandono di un telo mare in stato di combustione

Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Barcellona, Giuseppe Sidoti, nel processo celebrato con rito abbreviato, ha assolto, perché non si è concretizzata alcuna prova, Maria Viviana Giunta, 26 anni, e Antonina Ragusa, 36 anni, entrambe di Barcellona, dall’accusa di aver causato l’incendio che, il 27 luglio 2023, distrusse oltre venti ettari di macchia mediterranea nelle contrade Gelso e Piano dell’isola di Vulcano. Le due donne erano state rinviate a giudizio per il reato di incendio boschivo colposo in concorso (art. 423 bis comma 2 e art. 110 del codice penale). Secondo l’ipotesi accusatoria formulata dalla pm Dora Esposito sulla base delle indagini svolte dai carabinieri, le imputate avrebbero lasciato un ciclomotore Kymco 50 e un telo mare ancora in stato di combustione in prossimità di un’area ricoperta da fitta vegetazione, provocando l’incendio che si propagò rapidamente sino a interessare un’ampia porzione di territorio dell’isola. Il rogo, secondo quanto documentato dai carabinieri della Stazione di Vulcano, impegnò a lungo il Corpo Forestale, la Protezione civile e i Vigili del fuoco, con l’intervento di un elicottero Eriksson e di due Canadair decollati da Catania e Lamezia Terme. Le operazioni di spegnimento si conclusero solo in serata, dopo che le fiamme avevano divorato ettari di vegetazione e macchia mediterranea.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province