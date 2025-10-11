L’incendio del 2023 a Vulcano: assolte le due donne imputate

Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Barcellona, Giuseppe Sidoti, nel processo celebrato con rito abbreviato, ha assolto, perché non si è concretizzata alcuna prova, Maria Viviana Giunta, 26 anni, e Antonina Ragusa, 36 anni, entrambe di Barcellona, dall’accusa di aver causato l’incendio che, il 27 luglio 2023, distrusse oltre venti ettari di macchia mediterranea nelle contrade Gelso e Piano dell’isola di Vulcano. Le due donne erano state rinviate a giudizio per il reato di incendio boschivo colposo in concorso (art. 423 bis comma 2 e art. 110 del codice penale). Secondo l’ipotesi accusatoria formulata dalla pm Dora Esposito sulla base delle indagini svolte dai carabinieri, le imputate avrebbero lasciato un ciclomotore Kymco 50 e un telo mare ancora in stato di combustione in prossimità di un’area ricoperta da fitta vegetazione, provocando l’incendio che si propagò rapidamente sino a interessare un’ampia porzione di territorio dell’isola. Il rogo, secondo quanto documentato dai carabinieri della Stazione di Vulcano, impegnò a lungo il Corpo Forestale, la Protezione civile e i Vigili del fuoco, con l’intervento di un elicottero Eriksson e di due Canadair decollati da Catania e Lamezia Terme. Le operazioni di spegnimento si conclusero solo in serata, dopo che le fiamme avevano divorato ettari di vegetazione e macchia mediterranea.

