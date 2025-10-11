Lavori di riqualificazione sull’A18: chiusura della corsia di sorpasso tra Giarre e Acireale

Autostrade Siciliane comunica che per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle barriere autostradali nello spartitraffico dell’Autostrada A18 Messina Catania, dal giorno 13 ottobre 2025 e fino al giorno 30 novembre 2025 si procederà alla chiusura della corsia di sorpasso, sia nella carreggiata in direzione Catania sia in quella in direzione Messina, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e quello di Acireale, sia in orario diurno che notturno.

L’area di cantiere si estenderà in maniera progressiva a partire dal km 61 800.

Nel caso di formazione di lunghe code sarà data comunicazione agli utenti mediante la messaggeria variabile presente sul nastro autostradale e all’ingresso degli svincoli.

In tali casi si consiglia l’utilizzo della SS 114 Giarre Acireale.