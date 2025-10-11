La gang dei falsi matrimoni a Messina: la Cassazione annulla

La prima sezione penale della Cassazione ha deciso un annullamento con rinvio per una nuova valutazione, in relazione al caso di Giuseppa Perrone, a suo tempo coinvolta nell’inchiesta dei falsi matrimoni con stranieri per acquisire la cittadinanza italiana. Un’indagine che a marzo del 2022 aveva portato cinque persone in carcere, con l’ipotesi d’accusa principale di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Con un’ordinanza di custodia cautelare siglata dalla gip Maria Militello su richiesta delle pm Antonella Fradà e Roberta La Speme, dopo una serie di indagini e intercettazioni messe in piedi dalla Squadra Mobile.

I giudici romani in concreto hanno annullato la sentenza d’appello disponendo un nuovo pronunciamento per la parte che riguarda la sua presunta partecipazione all’associazione a delinquere.

Il suo legale, l’avvocato Domenico Andrè, sin dall’inizio della vicenda giudiziaria, sostiene infatti che a carico della sua assistita non ci siano minimamente i presupposti per la partecipazione all’associazione.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale