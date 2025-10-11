Incendio rifiuti sotto cavalcavia a Barcellona Pozzo di Gotto. Intervento dei vigili di Messina

I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti in un’area situata sotto un cavalcavia, per un incendio che ha interessato un’estesa discarica di rifiuti. Sono al termine le operazioni di bonifica.

I focolai attivi, erano alimentati dalla natura eterogenea del materiale combusto e dalle condizioni ambientali. Senza sosta le operazioni di contenimento, fino al completo spegnimento e alla bonifica totale dell’area, al fine di scongiurare ogni possibile ripresa del fuoco e per garantire la sicurezza del sito.