Il Collegamento nazionale dei santuari da Papa Leone: l'incontro con il presidente, il rogazionista messinese Mario Magro

Sono stati accolti calorosamente da Papa Leone i religiosi del consiglio nazionale del Collegamento dei santuari in occasione del Giubileo della Spiritualità mariana. In occasione del Giubileo della Spiritualità mariana il Pontefice ha avuto modo di dialogare, nella Sala del Tronetto del Palazzo apostolico dove vive, con il presidente del Collegamento, il rogazionista messinese padre Mario Magro insieme ai suoi confratelli; con loro l’assistente ecclesiastico mons. Domenico Sorrentino, vescovo della diocesi di Foligno e arcivescovo di quella di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino. “E’ stato solare e diretto, ci ha dato la sua benedizione esortandoci a proseguire nell’impegno di servizio che portiamo avanti nei circa 2700 santuari presenti in Italia”, ha detto Magro.

Il religioso nella conversazione con il Santo padre ha avuto modo di raccontare l’impegno quotidiano delle comunità nei santuari, sottolineando il “carattere carismatico, quale espressione del popolo di Dio guidato dallo Spirito, che accolgono milioni di persone spesso sono fuori da ogni cammino ecclesiale; il servizio spirituale e pastorale che offrono non solo ai fedeli locali ma anche ai pellegrini, con la riconciliazione e l'Eucarestia; il ruolo nello sviluppo della pietà popolare, della preghiera comunitaria, della formazione e dell’ospitalità cristiana e caritativa; potenziale sinodale dei Santuari come luoghi di incontro, discernimento e testimonianza di comunione ecclesiale”.