Messina, dopo la grande festa l’Atm dovrà “scoprire” il giudizio dei dipendenti

Non è ancora chiaro come e quando verrà organizzato il questionario anonimo interno all’Atm, da sottoporre ai dipendenti per testarne il gradimento del management che gestisce l'azienda. Una richiesta fatta dal consiglio comunale (o almeno della parte che era rimasta in aula, cioè quasi tutto il centrodestra e il Pd), al termine di una seduta che ha rimesso l’Atm sotto i riflettori, e stavolta con meno enfasi e sorrisi della grande festa organizzata qualche settimana fa. Una festa che, in quell'occasione, le segreterie provinciali Fit Cisl, Faica Cisal e Orsa Trasporti, i sindacati più critici dentro l’azienda, avevano definito un’auto celebrazione, anticipando i temi emersi anche nel corso della seduta di Consiglio.

Avevano evidenziato come l'azienda, a differenza del passato, potesse godere di una grande disponibilità di risorse economiche – aspetto sottolineato, ad esempio, anche da Pd e Fratelli d’Italia – e avevano elencato diverse “anomalie del sistema”: «I bonus di 10.000 euro costantemente distribuiti a determinati dipendenti individuati a giudizio insindacabile dell’azienda per meriti che non è dato sapere, ulteriori bonus di circa 4.000 euro per tutoraggi formativi effettuati solo sulla carta, carriere veloci cucite addosso a soggetti notoriamente vicini, a vario titolo, ai vertici aziendali attuali e passati, multe inflitte dal Garante per la Privacy (100.000 euro accantonati nell’ultimo bilancio Atm), spese legali per contenziosi persi dall’azienda contro i dipendenti, il malriuscito revamping delle vetture tranviarie dismesse dopo pochi mesi».

