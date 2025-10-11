Catturato in Germania il latitante messinese Filippo Scuderi: era ricercato per associazione mafiosa

Si è conclusa in una piccola cittadina della Bassa Sassonia la fuga del 32enne messinese Filippo Scuderi, ricercato da mesi per una condanna definitiva legata ad attività mafiose. L’uomo, considerato vicino al clan “Brunetto” di Fiumefreddo di Sicilia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato tedesca su mandato europeo emesso a seguito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e attivate dai Carabinieri della Compagnia di Taormina.

Scuderi era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Messina, dopo la condanna definitiva a otto anni di reclusione per associazione mafiosa e tre anni di libertà vigilata.

La sentenza rientra nel procedimento denominato “Fiori di Pesco”, un’ampia operazione investigativa che ha svelato l’influenza del clan “Brunetto” nella Valle dell’Alcantara, tra il messinese e il catanese.

Le indagini avevano documentato come il gruppo, articolato in cellule autonome, gestisse attività estorsive e altri reati contro il patrimonio, tutti aggravati dal metodo mafioso. Quando, lo scorso febbraio, i Carabinieri di Taormina avevano dato esecuzione agli ordini di carcerazione nei confronti dei condannati del processo, Scuderi era sparito nel nulla.