Capo d'Orlando, quella squallida truffa che ha sfruttato l’attività di un lido per disabili

Raccoglieva somme di denaro per fantomatiche iniziative di solidarietà della spiaggia “NoLimits”, il lido per i disabili gestito dall’associazione orlandina “NoLimits-Al di là del muro” di Capo d’Orlando, estraneo all’iniziativa.

Una truffa mal congegnata: il sodalizio è risalito al suo autore che presto dovrà renderne conto alla giustizia, considerato che l’associazione ha presentato denuncia all’Arma dei carabinieri.

«Abbiamo appreso con indignazione e amarezza che a Sant’Agata di Militello negli ultimi due mesi un tizio girava casa per casa e anche negli esercizi commerciali, chiedendo contributi a nome di “NoLimits”.

