Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Capo d'Orlando, quella squallida truffa che ha sfruttato l’attività di un lido per disabili

Capo d'Orlando, quella squallida truffa che ha sfruttato l’attività di un lido per disabili

Denuncia dell’associazione “NoLimits” ai carabinieri: promosse serate di beneficenza «in realtà mai esistite»

Raccoglieva somme di denaro per fantomatiche iniziative di solidarietà della spiaggia “NoLimits”, il lido per i disabili gestito dall’associazione orlandina “NoLimits-Al di là del muro” di Capo d’Orlando, estraneo all’iniziativa.
Una truffa mal congegnata: il sodalizio è risalito al suo autore che presto dovrà renderne conto alla giustizia, considerato che l’associazione ha presentato denuncia all’Arma dei carabinieri.
«Abbiamo appreso con indignazione e amarezza che a Sant’Agata di Militello negli ultimi due mesi un tizio girava casa per casa e anche negli esercizi commerciali, chiedendo contributi a nome di “NoLimits”.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province