Capo d'Orlando, quella squallida truffa che ha sfruttato l’attività di un lido per disabili

Raccoglieva somme di denaro per fantomatiche iniziative di solidarietà della spiaggia “NoLimits”, il lido per i disabili gestito dall’associazione orlandina “NoLimits-Al di là del muro” di Capo d’Orlando, estraneo all’iniziativa.
Una truffa mal congegnata: il sodalizio è risalito al suo autore che presto dovrà renderne conto alla giustizia, considerato che l’associazione ha presentato denuncia all’Arma dei carabinieri.
«Abbiamo appreso con indignazione e amarezza che a Sant’Agata di Militello negli ultimi due mesi un tizio girava casa per casa e anche negli esercizi commerciali, chiedendo contributi a nome di “NoLimits”.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia