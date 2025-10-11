Archivio di Stato, a Messina è il giorno della mobilitazione dei cittadini

Le polemiche sul trasferimento dell’Archivio di Stato non si placano. Ieri mattina portone chiuso e nessun camion all’esterno della sede di viale La Farina, ma da lunedì il “trasloco” potrebbe riprendere. Intanto, la manifestazione di questa mattina alle 11 a piazza Unione Europea sarà il megafono del disappunto della città contro la decisione di portare l’Archivio di Stato lontano da Messina.

Da più parti si sono levate le proteste sulla soluzione temporanea (?) del trasferimento dell’imponente mole di documenti in una località della costa jonica del catanese e non tenerle in città. La necessità di lasciare i locali per fine contratto di locazione è evidente ma la direzione dell’Archivio non è mai stata, in questi mesi, molto “comunicativa”, non solo con l’opinione pubblica, persino con le stesse istituzioni.

Non c’è stata una reale interlocuzione con l’amministrazione comunale ma sembrerebbe che tutto si sia limitato ad una email inviata lo scorso giugno alla Patrimonio Spa con la richiesta di locali idonei ad ospitare l’imponente mole di documenti. Una richiesta che la società non ha potuto accogliere perché le esigenze per custodire i documenti come quelli dell’Archivio sono stringenti tra portata del pavimento e temperatura costante affinché non si rovinino le pagine antiche. Di mancanza di una comunicazione chiara ha parlato l’assessore alla Cultura Enzo Caruso che ha ricordato quanto avvenuto con la Biblioteca Regionale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digita