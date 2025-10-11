A Taormina scoppia il “caso” Carrubba. La commissaria... ignorata

C’è un commissario che non riesce a fare il proprio lavoro al Comune di Taormina. Lo ha nominato il Tar di Catania due anni e mezzo fa per far eseguire una sentenza, ma a Palazzo dei Giurati continua a non ricevere risposte. E se le cose non dovessero cambiare, potrà avvalersi della forza pubblica. Un funzionario caro (o non più?) al sindaco Cateno De Luca, visto che si tratta della segretaria generale di Messina, Rossana Carrubba, che però non trova collaborazione nella città del Centauro.

Nell’aprile 2023 è stata scelta dai giudici amministrativi per intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempienza in una vicenda che riguarda l’occupazione di un terreno privato per la realizzazione della via Crocefisso, mai regolarizzata dal Comune con espropriazione, tanto che il 17 aprile 2023 il Tar ha accolto il ricorso della proprietaria e stabilito l’obbligo per Palazzo dei Giurati, entro 120 giorni, di restituire i terreni occupati illegittimamente (risarcendo il danno) oppure avviare la procedura di acquisizione sanante, pagando le somme dovute.

Gli Uffici comunali non hanno mosso un dito e Carrubba, che si è insediata il 30 gennaio scorso, il 24 luglio ha relazionato al Tar, spiegando di non aver ricevuto gli approfondimenti istruttori reiteratamente richiesti al responsabile dell’Area tecnica del Comune di Taormina, chiedendo una proroga del mandato commissariale per poter portare a termine l’incarico.

