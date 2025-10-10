Sud innovation summit: per due giorni Messina "capitale" dell'innovazione nel Mezzogiorno

Si terrà a Messina il 16 e il 17 ottobre, il Sud innovation summit 2025 - AI for future, che per due giorni metterà la Città dello Stretto al centro dell’innovazione del Mezzogiorno. Ad aprire i lavori, al Papardo, saranno il sindaco Federico Basile, il ministro Nello Musumeci e la rettrice Giovanna Spatari.
Nato da un’idea dell’imprenditore messinese Roberto Ruggeri, organizzato dall’associazione Sud innovation Aps con PwC Italy e il Comune di Messina, riunirà oltre 100 speaker, startup, imprese, università e istituzioni per un confronto multidisciplinare sull'impatto concreto dell’intelligenza artificiale nei settori chiave dell’economia e della società.
«La forza del Summit non risiede soltanto nei numeri o nella partecipazione di leader nazionali e internazionali - afferma Ruggeri - sta nella capacità di agire come piattaforma permanente: non si esaurisce con le due giornate a Messina, ma continua nella costruzione di relazioni tra startup, investitori e territori, nella produzione di dati e analisi. È un’infrastruttura culturale e relazionale che lavora tutto l'anno per consolidare fiducia e generare continuità. L'obiettivo è sempre stato chiaro: dimostrare che grandi realtà innovative possono nascere qui, con le giuste connessioni e gli strumenti adatti e ispirare altri a costruire le proprie".
Con la partecipazione delle principali realtà tech nazionali e internazionali e oltre 7.000 partecipanti attesi tra presenza fisica e digitale, la due giorni vedrà keynote, tavole rotonde, workshop, una tech expo, un Hr Village e spazi dedicati alla formazione avanzata.
Tra gli ospiti di questa edizione previsti anche Vincenzo Tanania (Pwc Italy), Matteo Mille (Microsoft Italia), Daryoush Goljahani (Google cloud), Giovanni Todaro (Ibm), Federico Aguggini (Intesa Sanpaolo) e Giuliano Noci (Politecnico di Milano), insieme a rappresentanti di Enel, Tim, Poste italiane, Nvidia, Banca Generali, Crédit Agricole, Invitalia e Cdp Venture Capital
