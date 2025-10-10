Sud innovation summit: per due giorni Messina "capitale" dell'innovazione nel Mezzogiorno

Si terrà a Messina il 16 e il 17 ottobre, il Sud innovation summit 2025 - AI for future, che per due giorni metterà la Città dello Stretto al centro dell’innovazione del Mezzogiorno. Ad aprire i lavori, al Papardo, saranno il sindaco Federico Basile, il ministro Nello Musumeci e la rettrice Giovanna Spatari.

Nato da un’idea dell’imprenditore messinese Roberto Ruggeri, organizzato dall’associazione Sud innovation Aps con PwC Italy e il Comune di Messina, riunirà oltre 100 speaker, startup, imprese, università e istituzioni per un confronto multidisciplinare sull'impatto concreto dell’intelligenza artificiale nei settori chiave dell’economia e della società.

«La forza del Summit non risiede soltanto nei numeri o nella partecipazione di leader nazionali e internazionali - afferma Ruggeri - sta nella capacità di agire come piattaforma permanente: non si esaurisce con le due giornate a Messina, ma continua nella costruzione di relazioni tra startup, investitori e territori, nella produzione di dati e analisi. È un’infrastruttura culturale e relazionale che lavora tutto l'anno per consolidare fiducia e generare continuità. L'obiettivo è sempre stato chiaro: dimostrare che grandi realtà innovative possono nascere qui, con le giuste connessioni e gli strumenti adatti e ispirare altri a costruire le proprie".