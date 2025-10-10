Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rassegna stampa 10-10-2025 edizione Messina

Rassegna stampa 10-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, il Ponte e lo Stretto protagonisti alla Fiera di Rimini

SICILIA

- Palermo, nomina al vertice Iacp: i giudici assolvono Falcone e Milazzo. Cade l'accusa di tentata concussione

IN PROVINCIA

- Gli Stati generali delle Isole minori: a Lipari riuniti ministri ed esperti
- Patti, assolti in appello mamma e compagno di un minore che si tolse la vita nel 2019
- Cargill di Giammoro, l’Assessorato regionale chiede il blocco dei licenziamenti

