Rassegna stampa 10-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
- Messina, il Ponte e lo Stretto protagonisti alla Fiera di Rimini
SICILIA
- Palermo, nomina al vertice Iacp: i giudici assolvono Falcone e Milazzo. Cade l'accusa di tentata concussione
IN PROVINCIA
- Gli Stati generali delle Isole minori: a Lipari riuniti ministri ed esperti
- Patti, assolti in appello mamma e compagno di un minore che si tolse la vita nel 2019
- Cargill di Giammoro, l’Assessorato regionale chiede il blocco dei licenziamenti
