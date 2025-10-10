Parte la collaborazione tra "Patrimonio Messina" e “Jaci-Duilio”: studenti al lavoro sulla digitalizzazione dei beni

È entrato nel vivo il progetto di collaborazione tra Patrimonio Messina S.p.A. e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Jaci-Duilio”, nato lo scorso giugno per favorire la formazione sul campo degli studenti e migliorare la gestione del patrimonio comunale.

Gli allievi, impegnati due giorni a settimana negli uffici di Palazzo Zanca e della società partecipata, affiancheranno il personale tecnico e amministrativo nella mappatura e digitalizzazione dei beni mobili comunali.

Il progetto, sostenuto dal presidente di Patrimonio Messina Maurizio Cacace e dal direttore generale Pietro Picciolo, rientra nei percorsi PCTO e mira a unire formazione, innovazione e cittadinanza attiva, offrendo ai giovani competenze pratiche e contribuendo al miglioramento dei servizi pubblici.

“La collaborazione – ha spiegato Cacace – permette ai ragazzi di conoscere da vicino il funzionamento di un ente che gestisce i beni della comunità e di sentirsi parte attiva del territorio”.