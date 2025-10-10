Messina, il Ponte e lo Stretto protagonisti alla Fiera di Rimini

L’offerta turistica di Messina e il Ponte sullo Stretto. Due temi distinti, che però s’intrecciano, e trovano grande spazio nella vetrina nazionale di Rimini, il “TTG Travel Experience”, la più importante Rassegna del Turismo in Italia e una delle più apprezzate a livello internazionale. In Romagna si è recata la delegazione del “Messina Tourism Bureau”, guidata dal sindaco Federico Basile e dall’assessore al Turismo e al “made in Messina”, Enzo Caruso.

Nella stessa giornata di ieri, a Rimini, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, durante la visita agli stand, ha parlato del Ponte sullo Stretto, dicendosi convinto che l’iter progettuale non avrà battute d’arresto, che i chiarimenti alla Corte dei conti saranno trasmessi entro domani e che con la Commissione europea vi è una «interlocuzione proficua e costante», avendo l’Unione europea inserito il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria nella Rete Ten-T, opera strategica del Corridoio Scandinavia-Mediterraneo.

«Oggi un treno merci impiega tre ore per coprire tre chilometri – ha dichiarato il vicepremier –. Con il Ponte passeremo a 15 minuti. Significa più lavoro, meno inquinamento, meno traffico e costi più bassi. Ci sarà un evidente risparmio per gli automobilisti. Un traghetto oggi costa tra i 42 e gli 80 euro, mentre il biglietto del Ponte sarà inferiore ai 10 euro». Le elezioni in Calabria, secondo Salvini, hanno dato un responso chiaro: «I calabresi ci hanno dato fiducia e il voto è stato eclatante. A Reggio Calabria, la Lega è il secondo partito con il 10% dei consensi, a conferma che la stragrande maggioranza dei siciliani e dei calabresi è favorevole al Ponte».

