Messina, Giochi senza Quartiere 2025”: al via le gare, l'1 novembre la finalissima a Villa Dante

La quarta edizione della manifestazione ludico-ricreativa “Giochi senza Quartiere 2025” è stata illustrata oggi a Palazzo Zanca, presente il Sindaco Federico Basile. Alla conferenza stampa sono intervenuti l’Assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata, il Consigliere comunale Raimondo Mortelliti, i Presidenti e i Consiglieri delegati delle sei Municipalità, Padre Giovanni Amante, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina, e il Referente di SSD Unileague Messina Antonio Giacobbe.

L’evento è promosso dal Comune di Messina - Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con le Municipalità e l’Azienda Speciale Messina Social City. L’iniziativa, nata nel 2022 con la Giunta Basile, si conferma anche per il 2025 come un appuntamento atteso e partecipato, volto a promuovere la collaborazione, la sana competizione e il rispetto delle regole, valorizzando al contempo gli spazi urbani e il senso di comunità nei diversi territori cittadini. “Coinvolgimento - ha spiegato il sindaco Basile – è il termine ricorrente nelle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale. E’ un dato oggettivo e Giochi senza Quartiere 2025, insieme a tante altre manifestazioni, sintetizza questo concetto, poiché si tratta di un appuntamento per valorizzare i quartieri, promuovere la collaborazione e rafforzare il senso di comunità. Con l’obiettivo di valorizzare luoghi e spazi della nostra città, la finale si disputerà a Villa Dante, diventata simbolo e palcoscenico multidisciplinare, in quanto capace di ospitare attività sportive, l’Oktoberfest Messinese e tante altre manifestazioni. Sono contento che Giochi senza Quartiere, iniziata in sordina, sia diventato un evento strutturato e punto di riferimento, nel contesto di una sana competizione, per fare incontrare chi vive nello stesso territorio”.