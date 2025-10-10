Messina, evade dai domiciliari e viene sorpreso in auto con un pregiudicato: arrestato un 47enne

È stato sorpreso in auto insieme a un altro individuo con precedenti penali, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Un 47enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Messina Sud con l’accusa di evasione.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri nella zona sud del capoluogo peloritano. Una pattuglia del Nucleo Operativo, impegnata in un servizio di controllo del territorio e di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, ha fermato un’autovettura con a bordo due uomini. Al volante si trovava proprio il 47enne, che avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Riconosciuto dai militari, l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile per l’allontanamento dal domicilio. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di crack, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura di Messina quale assuntore di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, il 47enne è stato ricondotto presso la propria abitazione, dove resta ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.