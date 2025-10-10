Messina, dal Cnr sì al progetto del "Grande Acquario"

Il Cnr è «interessato alla realizzazione del Polo scientifico internazionale per la tutela della biodiversità marina con l’Eco Grande Acquario dello Stretto e il Parco Blu delle Sirene». La proposta, per la quale da anni si batte il docente universitario José Gambino, piace al Centro nazionale di ricerche “Irbim”, cioè l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine, e all’Isp, l’Istituto di Scienze polari. Due Centri di eccellenza della città di Messina e dell’intera Sicilia.

In una lettera, firmata dai direttori dei due Istituti, che hanno raccolto l’eredità del prestigioso Talassografico di Messina (fondato nel 1916), Gian Marco Luna (Irbim), e Giuliana Panieri (Isp), si evidenzia come il Cnr sia «da sempre favorevolmente vocato alle ricerche in ambito marino e oceanografico e ai temi della “Blue Economy”.

L’interesse da parte del Cnr all’idea progettuale del prof. Gambino «deriva anche dalla localizzazione scelta, l’area dello Stretto, “unicum” per il suo elevato valore biologico ed ecologico, non solo come asse privilegiato di transito per numerose specie marine, ma anche per la presenza di fauna abissale di enorme interesse per l’esplorazione marina».

E, dunque, i direttori dei due Istituti si dicono pronti a offrire «sostegno scientifico e culturale» a un progetto che non intende realizzare solo un Grande Acquario ma anche un Polo didattico multimediale avanzato, un’Expo delle specie marine più rilevanti, un Centro congressi, un Incubatore per le start-up più innovative in campo bio-tecnologico, un Centro veterinario per la cura delle specie spiaggiate e un Centro dell’identità dello Stretto “cuore del Mediterraneo”. (l.d.)