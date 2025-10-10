Gli Stati generali delle Isole minori: a Lipari riuniti ministri ed esperti

Prendono il via oggi e si concluderanno il 12 ottobre, a Lipari, gli Stati generali delle Isole minori: evento di grande rilevanza organizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con i dipartimenti Politiche del mare, Protezione civile, Casa Italia, Anci e Ancim. L’obiettivo della tre giorni è accendere i riflettori sulle complessità e fragilità di queste realtà, che, sebbene considerate luoghi turistici per eccellenza, affrontano sfide critiche che ne minacciano la sopravvivenza demografica e l’integrità territoriale.

Il vertice vedrà la partecipazione di nove ministri, viceministri, sottosegretari, del vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, di esponenti delle Regioni, delle amministrazioni locali e delle Capitanerie di porto. La premier Giorgia Meloni interverrà con un videomessaggio. Una ottantina di relatori si confronteranno sulle criticità e le potenzialità di questi territori per produrre un’analisi multidisciplinare e individuare provvedimenti immediati e strutturali.

Gli “Stati generali” di Lipari, per questo, rappresentano un’occasione di ascolto e confronto, con l’obiettivo di trasformare le proposte in azioni concrete e avviare un percorso di sviluppo duraturo per le comunità insulari e che riguardano la governance delle emergenze, la tutela sanitaria, i collegamenti, la giustizia, la valorizzazione culturale e la gestione delle fragilità ambientali.

