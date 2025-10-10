De Luca e le “crepe” messinesi: scatta un nuovo avviso ai naviganti

Una promessa: maggiore presenza a Messina, dove iniziano a esserci troppe crepe a cui porre rimedio. E un appuntamento: a venerdì prossimo, per un nuovo punto della situazione. Che potrebbe, chissà, riguardare anche nuove e, per il momento, imprevedibili dinamiche politiche sullo scacchiere regionale, dalle quali potrebbe innescarsi un effetto domino con inevitabili risvolti anche in riva allo Stretto.

Ieri sera, all’ora dell’aperitivo, Cateno De Luca ha incontrato la sua “squadra” – a partire dal sindaco Federico Basile, naturalmente – a Messina. I “convocati” si erano preparati ad una riunione tesa e c’era chi si aspettava anche pesanti rimbrotti rispetto ad alcune vicende sfuggite al controllo della macchina comunicativa deluchiana, dalla questione “Fratelli tutti” nel campo dei servizi sociali all’inattesa piega presa dal consiglio comunale straordinario dedicato all’Atm.

Del resto ieri mattina De Luca, con uno dei suoi classici e “tattici” post social, aveva affidato ad un dialogo (reale o no, cambia poco la sostanza) con la madre un pensiero che a molti, in città, era risuonato come un avviso ai naviganti: «Prima di prenderti altri impegni verificati per bene come stanno andando le cose dove ci hai messo la faccia per consegnare ad altri i tuoi ed i nostri sacrifici – le parole attribuite da De Luca alla madre –, perché potresti rimanere deluso rispetto alle tue giuste aspettative». Un chiaro messaggio, tutt’altro che inedito per De Luca, anzi, molto simile a quel “più soldati, meno generali” che, poco più di un anno fa, aveva dato il la ad un generale rimpasto, poi rivelatosi meno rivoluzionario delle attese iniziali.

